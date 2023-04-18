Белый дом обвиняет президента Бразилии в повторении российской пропаганды по поводу войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Белый дом подверг резкой критике президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за обвинение США в "поощрении" войны в Украине. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил накануне, что Лула да Силва своими замечаниями "повторяет российскую и китайскую пропаганду", пишет УНН со ссылкой на Politico.
Цитата
"Бразилия предметно и риторически подошла к этому вопросу, предположив, что США и Европа почему-то не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну, – заявил Кирби журналистам в Вашингтоне. – В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совсем не смотря на факты".
Детали
Кирби сказал, что администрация Байдена надеялась, что Лула и другие призовут россиян "прекратить бомбардировки украинских городов, больниц и школ, прекратить военные преступления и зверства и, откровенно говоря, вывести российские войска из Украины".
"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, - отметил Кирби, которого цитирует AFP, - Это может произойти сейчас, сегодня, если господин (президент россии владимир) путин прекратит атаковать Украину и выведет свои войска".
"Самые последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассматривать возможность официальной передачи Крыма как мирную уступку, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия, проголосовавшей за соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности (в ООН)", - добавил он.
Контекст
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, завершая государственный визит в Китай, заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить то, что он назвал "поощрять войну".
Перед этим Лула да Силва выступил за прекращение войны рф против Украины, при этом сделал заявление, что "возможно, Крым и не будет обсуждаться".