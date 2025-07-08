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Прежде всего это касается ПВО: Зеленский поручил Сырскому и Умерову активизировать контакты с США

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Президент Зеленский поручил министру обороны Умерову и главкому Сырскому активизировать контакты с США, прежде всего по ПВО. Это касается всех элементов поставок от Америки для защиты украинских позиций и людей.

Прежде всего это касается ПВО: Зеленский поручил Сырскому и Умерову активизировать контакты с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием. В частности, по результатам встречи поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Александру Сырскому активизировать контакты с США, прежде всего это касается ПВО, а также всех других элементов поставок от Америки.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня провел совещание с нашим военным командованием – главкомом, Генштабом, Министерством обороны, а также Службой безопасности Украины. Относительно ситуации на фронте и наших операций, в частности на российской территории. Сегодня же поручил министру обороны Украины и главкому активизировать все контакты с американской стороной. Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций

- сказал Зеленский.

Он отметил, что прежде всего это касается ПВО, а также всех других элементов поставок от США.

Критическое снабжение, от которого зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел. Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время, и в частности на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических

- добавил Президент. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову готовить следующие встречи "Рамштайна" в разных форматах. По словам Президента, в августе-сентябре Украина ожидает от формата новых шагов для украинской устойчивости.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Рустем Умеров
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
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Соединённые Штаты
Украина
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