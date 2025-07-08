Передусім це стосується ППО: Зеленський доручив Сирському і Умєрову активізувати контакти із США
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив міністру оборони Умєрову та головкому Сирському активізувати контакти зі США, насамперед щодо ППО. Це стосується всіх елементів постачання від Америки для захисту українських позицій та людей.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Зокрема, за результатами зустрічі доручив міністру оборони Рустему Умєрову і головкому Олександру Сирському активізувати контакти із США, передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від Америки.
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні провів нараду з нашими військовим командуванням – головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті та наших операцій, зокрема на російській території. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій
Він зазначив, що передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від США.
Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувать наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. За словами Президента, в серпні-вересні Україна очікує від формату нових кроків для української стійкості.