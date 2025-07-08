Передусім це стосується ППО: Зеленський доручив Сирському і Умєрову активізувати контакти із США

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Зокрема, за результатами зустрічі доручив міністру оборони Рустему Умєрову і головкому Олександру Сирському активізувати контакти із США, передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від Америки.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Сьогодні провів нараду з нашими військовим командуванням – головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті та наших операцій, зокрема на російській території. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій - сказав Зеленський.

Він зазначив, що передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від США.

Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувать наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. За словами Президента, в серпні-вересні Україна очікує від формату нових кроків для української стійкості.