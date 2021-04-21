Прес-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Прес-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на десять суток за организацию митинга с помощью Интернета. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Ярмыш, пишет УНН.
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“10 суток ареста. Киру отвозят в спецприемник. Арест за призыв к митингу в Интернете человеку, у которого нет Интернета ”, - говорится в твите Ярмыш.
В среду, 21 апреля, сторонники оппозиционного политика Алексея Навального вышли на улицы городов Российской Федерации в его поддержку, полицией задержаны несколько сотен протестующих.
МВД России оценило численность акции протеста в Москве в 6 тыс. человек. Однако, как сообщает ВВС, участников акции в столице значительно больше.
10 суток ареста.
Киру увозят в спецприемник. Арест за призыв к митинга в интернете человеку, в которого нет интернета.
Напомним
Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.
Добавим
Сторонники Навального заявляют , что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его прессекретар заявляет, что он “умирает”, а врачи говорят, что медицинские анализы показывают , что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.
В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.
Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали 18 апреля в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.
Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель заявил , что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.