На підтримку Навального: у Росії тривають масові акції протесту, затримано понад 400 осіб

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Соратники Олексія Навального анонсували нові протестні акції по всій країні 21 квітня. Вони вимагають звільнити політика, заарештованого відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок". В кінці березня він оголосив голодування через відсутність медичної допомоги. Ще одним приводом для протесту став позов московської прокуратури про визнання Фонду боротьби з корупцією і штабів Навального в регіонах екстремістськими організаціями.

Дружина Юлія Навальна і брат Олег Навальний також були помічені на протесті в центрі Москви.

МВС Росії оцінило чисельність акції протесту в Москві в 6 тис. осіб. Однак, як повідомляє ВВС, учасників акції в столиці значно більше.

Нагадаємо

Політика Олексія Навального, який голодував у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області, перевели з виправної установи в стаціонар обласної лікарні для засуджених. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.

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В Краснодаре людей становится все больше pic.twitter.com/RtFL87jI32

Додамо

Прихильники Навального заявляють, що здоров’я 44-річного в’язня Кремля, який з кінця лютого перебуває у колонії, стрімко погіршується, його прессекретар заявляє, що він “вмирає”, а лікарі кажуть, що медичні аналізи показують, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем. У суботу лікарі написали лист в ФСВП Росії з проханням про зустріч з ним.

У п’ятницю Навальний повідомив в своєму офіційному акаунті в Instagram, що йому погрожують насильницьким годуванням, оскільки він продовжує голодування.

Реаніматолог Олексій Ерліх, терапевт Ярослав Ашихмін, нейрохірург Всеволод Шурхай приїхали 18 квітня до колонії в надії оглянути Олексія Навального, проте всередину їх так і не пустили.

Це відбувається на тлі того, як і у ЄС лунають заяви про занепокоєння станом здоров’я Навального. Так, голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що стан здоров’я Олексія Навального в колонії продовжує погіршуватися.

Новосибирск собирается! Место сбора — площадь Ленина.#СвободуНавальному pic.twitter.com/IAdHvQPZkR

В Саратове очень много людей — колонна двигается по площади и центральным улицам и скандирует лозунги



Видео: Штаб Навального в Саратове / канал «Протестная Россия» pic.twitter.com/Z2SAAWWEmK