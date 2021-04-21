В поддержку Навального: в России продолжаются массовые акции протеста, задержаны более 400 человек

Детали

Соратники Алексея Навального анонсировали новые акции протеста по всей стране 21 апреля. Они требуют освободить политика, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". В конце марта он объявил голодовку из-за отсутствия медицинской помощи. Еще одним поводом для протеста стал иск московской прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального в регионах экстремистскими организациями.

Жена Юлия Навальная и брат Олег Навальный также были замечены на протесте в центре Москвы.

МВД России оценило численность акции протеста в Москве в 6 тыс. человек. Однако, как сообщает ВВС, участников акции в столице значительно больше.

Напомним

Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ должна немедленно освободить оппозиционера.

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В Краснодаре людей становится все больше pic.twitter.com/RtFL87jI32

Добавим

Сторонники Навального заявляют, что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его пресс-секретарь заявляет, что он "умирает", а врачи говорят, что медицинские анализы показывают, что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.

В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.

Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали 18 апреля в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоено сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.

Новосибирск собирается! Место сбора - площадь Ленина. # СвободуНавальному pic.twitter.com/IAdHvQPZkR

В Саратове очень много людей - колонна двигается по площади и центральным улицам и скандирует лозунги



Видео: Штаб Навального в Саратове / канал «Протестная Россия» pic.twitter.com/Z2SAAWWEmK