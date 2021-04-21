Прессекретаря Навального Кіру Ярмиш арештували на 10 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прессекретаря Олексія Навального Кіру Ярмиш заарештували на десять діб за організацію мітингу за допомогою соцмереж. Про це йдеться на Twitter-акаунті Ярмиш, пише УНН.
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“10 діб арешту. Кіру відвозять до спецприймальника. Арешт за заклик до мітингу в Інтернеті людині, у якої немає інтернету”, — йдеться у твіті Ярмиш.
У середу, 21 квітня, прихильники опозиційного політика Олексія Навального вийшли на вулиці міст Російської Федерації в його підтримку, поліцією затримано кілька сотень протестувальників.
МВС Росії оцінило чисельність акції протесту в Москві в 6 тис. осіб. Однак, як повідомляє ВВС, учасників акції в столиці значно більше.
10 суток ареста.
Киру увозят в спецприемник. Арест за призыв к митингу в интернете человеку, у которого нет интернета.
Нагадаємо
Політика Олексія Навального, який голодував у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області, перевели з виправної установи в стаціонар обласної лікарні для засуджених. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.
Додамо
Прихильники Навального заявляють, що здоров’я 44-річного в’язня Кремля, який з кінця лютого перебуває у колонії, стрімко погіршується, його прессекретар заявляє, що він “вмирає”, а лікарі кажуть, що медичні аналізи показують, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем. У суботу лікарі написали лист в ФСВП Росії з проханням про зустріч з ним.
У п’ятницю Навальний повідомив в своєму офіційному акаунті в Instagram, що йому погрожують насильницьким годуванням, оскільки він продовжує голодування.
Реаніматолог Олексій Ерліх, терапевт Ярослав Ашихмін, нейрохірург Всеволод Шурхай приїхали 18 квітня до колонії в надії оглянути Олексія Навального, проте всередину їх так і не пустили.
Це відбувається на тлі того, як і у ЄС лунають заяви про занепокоєння станом здоров’я Навального. Так, голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що стан здоров’я Олексія Навального в колонії продовжує погіршуватися.