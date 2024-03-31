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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьеры сериалов в апреле

Премьеры сериалов в апреле

Киев  •  УНН

31 марта 2024, 12:09  •  2968 просмотра

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Криминальный драматический сериал "Рипли" от Netflix, основанный на романах Патриции Хайсмит, с Эндрю Скоттом, Джонни Флинном, Дакотой Фэннинг и Элиотом Самнером в главных ролях, рассказывает о харизматичном мошеннике Томе Рипли в 1950-х и 60-х годах! И другие долгожданные премьеры сериалов в апреле смотрите в обзоре от УНН.

О самых ожидаемых сериалах, которые стартуют в апреле 2024 года читайте в обзоре УНН.

Рипли (Ripley, премьера - 4 апреля)

В основу криминальной драмы, которую запускает Netflix, лежит серия романов американской писательницы Патриции Хайсмит. Центральный персонаж - харизматичный Том Рипли - вор и мошенник, который проворачивает аферы, чтобы пробиться в жизни.

События происходят в 50-60-х годах 20-го века. События сериала начинают с того, что Рипли нанимает состоятельный американец для возвращения из Европы его блудного сына.

Главную роль в сериале исполняет ирландский актер Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Дрянь", "Пустая корона", "Темные начала", "Черное зеркало"). Также в шоу сыграли Джонни Флинн ("Эмма", "Дэвид Боуи: История человека со звезд"), Дакота Фэннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды... в Голливуде") и Элиот Самнер ("Джентльмены", "Не время умирать").

Режиссером и сценаристам сериала выступил лауреат "Оскара" Стивен Заиллян, известный как автор сценариев к фильмам "Список Шиндлера", "Банды Нью-Йорка", "Ирландец" и другим.

Шугар (Sugar, премьера - 5 апреля)

В центре сюжета криминальной драмы, которую представляет Apple TV+, - лос-анджелесский частный детектив Джон Шугар.

Детектив расследует загадочное исчезновение Оливии Сигел - внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. За время расследования Шугар.узнает много интересного о семье семьи Сигел.

Главную роль в сериале исполнил Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина", "Бэтмен").

Автором сериала выступил Марк Протосевич, который работал над сценариями к таким фильмам, как "Посейдон", "Я - легенда", "Тор" и "Олдбой".

Паразит: Серые (Parasyte: The Grey, премьера - 5 апреля)

Южно корейский научно-фантастический сериал с элементами ужасов, можно будет увидеть на Netflix.

Неизвестные паразиты из открытого космоса начинают захватывать человеческие тела и пробиваются к власти. Человечество сталкивается с угрозой для своего существования и должно бороться.

Фоллаут (Fallout, премьера - 11 апреля)

Prime Video запускает экранизацию одноименной культовой серии видеоигр Interplay Entertainment.

События разворачиваются в будущем - через два столетия после ядерного конфликта 2077 года. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Те, кто выжил, спрятались в подземных радиоактивных бункерах, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Жительница одного из таких бункеров, покидает его для того чтобы добраться до дикой Пустоши на месте Лос-Анджелеса.

Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Колдунья"), Уолтон Хоггинс ("Джанго свободный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт в джунглях", "Освобождение").

Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), известные как создатели научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада".

Над музыкальным оформлением сериала работал композитор Рамин Джавади - известный работой над музыкой в "Мире Дикого запада", а также к таким сериалам как "Игра престолов", "Дом Дракона" и фильмам "Железный человек", "Варкраф" и др.

Франклин (Franklin, премьера - 12 апреля)

Мини-сериал от HBO расскажет о нескольких годах из жизни одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. События сериала повествуют о пребывании Франклина во Франции, где он пытается получить гарантии существования и независимости молодого американского государства.

Франклина в сериале воплотил известный американский актер Майкл Дуглас ("Уолл-Стрит", "Основной инстинкт", "Человек-муравей").

Снял сериал Тим Ван Паттен, который ранее работал над такими успешными шоу, как "Клан Сопрано", "Секс в большом городе", "Подпольная иммерия" и "Игра престолов".

Симпатик (The Sympathizer, премьера - 14 апреля)

HBO также подготовил историческую шпионскую драму, снятую на основе одноименного романа Вьет Тхань Нгуена. История разворачивается на фоне падения правительства Южного Вьетнама в 1975 году. В дальнейшем события разворачиваются в Калифорнии (США). Главный герой - тайный коммунистический агент Вьетконга, который прибывает в США, чтобы шпионить за выходцами из Южного Вьетнама.

Главную роль в сериале исполнил Хоа Сюаньде (сериал "Ковбой Бибоп"). Также в сериале сыграл Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Оппенгеймер").

Режиссером сериала выступил известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка").

Под мостом (Under the Bridge, премьера - 17 апреля)

Этот мини-сериал от Hulu основан на книге Ребекки Годфри, которая рассказывает о жестоком убийстве группой подростков 14-летней девушки Рины Вирк, что действительно случилось в Канаде в 1997 году. Главной героиней сериала является сама писательница Ребекка Годфри, которая пытается узнать что же случилось на самом деле.

Главные роли в сериале исполнили Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь") и Лили Гладстон ("Убийцы цветочной полки").

Конан О'Брайен должен уходить (Conan O'Brien Must Go, премьера - 18 апреля)

Комедийный сериал от HBO. Главную роль Конана О'Брайена исполнил американский комик Конан О'Брайен. О'Брайен посещает новых друзей по всему миру, которых он нашел через свой подкаст "Конану О'Брайену нужен друг". Он знакомится с местной культурой и обычаями.

Хроники Спайдервика (The Spiderwick Chronicles, премьера - 19 апреля)

Сериал от The Roku Channel, основанный на одноименной серии детских фэнтези-книг Холли Блэк и Тони Дитерлицци/ В основе сюжета история трех детей, которые находят полевой путеводитель фей, с помощью которого они попадают в таинственный мир, где их ждут встречи с различными магическими существами.

В сериале снялся Кристиан Слейтер ("Имя розы", "Интервью с вампиром").

Мертвые парни-детективы (Dead Boy Detectives, премьера - 25 апреля)

Netflix продолжает развивать вселенную "Песочного человека", основанную на комиксах Нила Геймана. Еще 30 лет назад Гейман ввел в свои комиксы таких двух мертвых мальчиков, которые отказались перебираться в потусторонний мир и остались среди людей. В сериале двое парней-призраков и их живая приятельница, расследуют преступления связанные с мистическими силами.

Вуаль (The Veil, премьера - 30 апреля)

Мини-сериал, который выйдет на стриминговой платформе Hulu, рассказывает о смертельном противостоянии двух женщин, завернутое в игру "правды и лжи". События происходят во время путешествия из Турции во Францию. У одной из героинь есть секрет, который другой надо раскрыть.

Главные роли в сериале исполнили Элизабет Мосс (сериал "Рассказ служанки", "Человек-невидимка"), Джош Чарльз (сериал "Хорошая жена"), Джеймс Пьюрефой ("Обитель зла", "Высотка") и другие.

Создал сериал Стивен Найт, известный по работе над сценариями к фильмам "Грязные прелести", "Эффект колибри" и "Девушка в паутине". Также он является создателем сериалов "Острые козырьки", "Слепота" и "Все тот незримый свет".

Александр Гетман

Александр Гетман

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