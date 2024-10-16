Премьер Словакии: "Вероятность окончания войны в Украине в ближайшее время очень высока"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что вероятность окончания войны в Украине в ближайшее время "очень высока". Об этом он заявил в среду на заседании парламентского комитета по европейским делам перед отъездом на заседание Европейского совета в конце этой недели, сообщает УНН со ссылкой на словацкое агентство TARS.

"Вероятность окончания войны в Украине в ближайшее время очень высока", - сказал премьер-министр, отметив, что он ожидает, что на заседании Европейского совета будет указано, когда это может произойти, „поскольку неожиданно поднимают тему приглашения Украины в НАТО". По его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".

Фицо пожелал Украине справедливого мира, но задался вопросом, возможно ли его достичь при нынешнем "положении дел". Он подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины и что он поддержит любой мирный план, выдвинутый для окончания войны. Кроме того, он заявил, что "мирные переговоры" будут также включены в повестку дня его предстоящего визита в Китай.

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В то же время Фицо заявил, что всегда стремился к сбалансированным отношениям с россией. По его мнению, "следует смириться с тем, что россияне не уйдут из Крыма и других территорий, таких как Донецк и Луганск". По его мнению, война не имеет военного решения.

Премьер отметил, что Словакия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, добавив, что наиболее необходимой поддержкой являются поставки электроэнергии. Он рассчитывает на сотрудничество со стороны Украины в вопросах импорта нефти и газа в Словакию. "Я отказываюсь импортировать нефть откуда-то из-за Адриатики", - отметил он, пояснив, что в этом случае вырастут пошлины. "Наша обязанность - обеспечить продолжение транзита через Словакию, а также транзита через Украину, будь то нефть или газ", - отметил он.

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