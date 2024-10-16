Прем'єр Словаччини: "Імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом "дуже висока". Про це він заявив у середу на засіданні парламентського комітету з європейських справ перед від'їздом на засідання Європейської ради наприкінці цього тижня, повідомляє УНН із посиланням на словацьке агентство TARS.

"Імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока", - сказав прем'єр-міністр, зазначивши, що він очікує, що на засіданні Європейської ради буде вказано, коли це може статися, "оскільки несподівано порушують тему запрошення України до НАТО". На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

Фіцо побажав Україні справедливого миру, але задався питанням, чи можливо його досягти за нинішнього "стану справ". Він підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України і що він підтримає будь-який мирний план, висунутий для закінчення війни. Крім того, він заявив, що "мирні переговори" будуть також включені до порядку денного його майбутнього візиту до Китаю.

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Водночас Фіцо заявив, що завжди прагнув збалансованих відносин із росією. На його думку, "слід змиритися з тим, що росіяни не підуть із Криму та інших територій, таких як Донецьк і Луганськ". На його думку, війна не має військового вирішення.

Прем'єр зазначив, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, додавши, що найбільш необхідною підтримкою є постачання електроенергії. Він розраховує на співпрацю з боку України в питаннях імпорту нафти і газу в Словаччину. "Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись із-за Адріатики", - зазначив він, пояснивши, що в цьому разі зростуть мита. "Наш обов'язок - забезпечити продовження транзиту через Словаччину, а також транзиту через Україну, чи то нафта, чи то газ", - зауважив він.

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