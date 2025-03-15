Премьер Британии и президент Франции обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсудили мирное урегулирование и усилия США и Украины. Также говорили об усилении помощи Украине и сохранении международной поддержки.
Премьер-министр Британии обсудил поддержку Украины с президентом Франции. Об этом сообщает Правительство Великобритании, передает УНН.
Детали
Сегодня во второй половине дня состоялся разговор между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы политики коснулись ключевых международных вопросов, в частности ситуации вокруг мирного урегулирования.
Обсуждение началось с оценки последних дипломатических усилий, предпринятых президентами США и Украины, которые на этой неделе представили обновленный план по стабилизации ситуации.
Макрон поделился итогами встречи оборонных ведомств, состоявшейся в Париже в начале недели. Стармер положительно отметил активные действия международных партнеров и стран-членов Альянса, направленные на поддержку Украины.
Среди других тем разговора было завтрашнее заседание Коалиции желающих, которое станет важным шагом для усиления помощи и сохранения динамики международной поддержки.
Стороны договорились и в дальнейшем поддерживать тесную связь и координировать усилия.
Макрон, Стармер и Зеленский могут поехать к Трампу для представления совместного мнения по мирному плану - СМИ05.03.25, 08:52 • 26925 просмотров