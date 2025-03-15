Прем'єр Британії та президент Франції обговорили підтримку України

Прем’єр-міністр Британії обговорив підтримку України з президентом Франції. Про це повідомляє Уряд Великої Британії, передає УНН.

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Сьогодні у другій половині дня відбулася розмова між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. У ході бесіди політики торкнулися ключових міжнародних питань, зокрема ситуації навколо мирного врегулювання.

Обговорення розпочалося з оцінки останніх дипломатичних зусиль, зроблених президентами США та України, які цього тижня представили оновлений план щодо стабілізації ситуації.

Макрон поділився підсумками зустрічі оборонних відомств, що відбулася в Парижі на початку тижня. Стармер позитивно відзначив активні дії міжнародних партнерів та країн-членів Альянсу, спрямовані на підтримку України.

Серед інших тем розмови було завтрашнє засідання Коаліції бажаючих, яке стане важливим кроком для посилення допомоги та збереження динаміки міжнародної підтримки.

Сторони домовилися й надалі підтримувати тісний зв’язок і координувати зусилля.

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