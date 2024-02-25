Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров относительно американских дальнобойных ракет ATACMS, передает корреспондент УНН.

Относительно ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию, - заявил он.

Напомним

Недавно появилась информация о планах США предоставить Украине новые дальнобойные баллистические ракеты. Ранее американская сторона подтверждала информацию, что Украине уже предоставили ATACMS с дальностью действия до 165 км и что именно таким типом вооружения Украина нанесла удар по оккупантам в Бердянске и Луганске осенью 2023 года.