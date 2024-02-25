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Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно

Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:15  •  892 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что он оптимистично настроен относительно недавних ответов партнеров о предоставлении Украине ракет большей дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров относительно американских дальнобойных ракет ATACMS, передает корреспондент УНН.

Относительно ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию,

- заявил он.

Напомним

Недавно появилась информация о планах США предоставить Украине новые дальнобойные баллистические ракеты. Ранее американская сторона подтверждала информацию, что Украине уже предоставили ATACMS с дальностью действия до 165 км и что именно таким типом вооружения Украина нанесла удар по оккупантам в Бердянске и Луганске осенью 2023 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
berdyanskБердянск
luhanskЛуганск
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
Чи нададуть Україні ATACMS з дальністю на 300 км: президент налаштований позитивно
Will Ukraine be provided with ATACMS with a range of 300 km: the President is positive
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