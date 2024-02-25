Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что он оптимистично настроен относительно недавних ответов партнеров о предоставлении Украине ракет большей дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в позитиве от недавнего ответа партнеров относительно американских дальнобойных ракет ATACMS, передает корреспондент УНН.
Относительно ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию,
Напомним
Недавно появилась информация о планах США предоставить Украине новые дальнобойные баллистические ракеты. Ранее американская сторона подтверждала информацию, что Украине уже предоставили ATACMS с дальностью действия до 165 км и что именно таким типом вооружения Украина нанесла удар по оккупантам в Бердянске и Луганске осенью 2023 года.
Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно
Президент Зеленский заявил, что он оптимистично настроен относительно недавних ответов партнеров о предоставлении Украине ракет большей дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги, в том числе в Кропивницком.
Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США
Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект о предоставлении финансовой поддержки Украине в течение месяца, и отметил необходимость усиления противовоздушной обороны, сославшись на поддержку как демократов, так и республиканцев.
В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк
Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.
Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
Зеленский заявил, что Украина предложит путину платформу для того, чтобы он признал, что проиграл войну, или что это была большая ошибка и должна быть восстановлена справедливость.
Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали
По словам главы Службы безопасности Украины, украинские войска сократили российский экспорт нефтепродуктов на 1/3 из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на российские нефтеперерабатывающие мощности.
11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш
Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.
Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский
Президент Зеленский надеется, что на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии этой весной будет разработан план преодоления кризисов, вызванных войной, без участия россии.
Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы
Украинская хакерская группа UA25 осуществила масштабную кибератаку на российские серверы 25 февраля, получив более 5 терабайт личных и корпоративных данных.