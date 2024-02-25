Чи нададуть Україні ATACMS з дальністю на 300 км: президент налаштований позитивно
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що він оптимістично налаштований щодо нещодавніх відповідей партнерів стосовно надання Україні ракет більшої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що знаходиться у позитиві від нещодавньої відповіді партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS, передає кореспондент УНН.
Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, що ми будемо з цим робити, і росія розуміє. Я б відповів вам узагальнено, я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї,
Нагадаємо
Нещодавно з’явилася інформація про плани США надати Україні нові далекобійні балістичні ракети. Раніше американська сторона підтверджувала інформацію, що Україні вже надали ATACMS з дальністю дії до 165 км і що саме таким типом озброєння Україна завдала удару по окупантах у Бердянську та Луганську восени 2023 року.