Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат

Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Июль напоминает нам, что наступила середина лета, его дни наполнены густым теплом и ароматами трав. Само название месяца в украинском языке происходит от цветения липы — дерева, которое издавна почиталось нашими предками за целебные свойства, красоту и невероятный медовый аромат. В древности этот месяц также называли «грозником» из-за частых летних гроз, «биленем» — время, когда отбеливали полотно на солнце, и «коснем» — период активной сенокосной поры, пишет УНН.

Детали

На июль приходится разгар отпусков и сбора урожая. Однако в то же время месяц насыщен важными праздниками. Здесь тесно переплетаются тысячелетние духовные традиции, новейшие государственные праздники, которые закалялись в условиях борьбы за независимость, а также дни, когда мы отдаем дань уважения представителям важнейших профессий.

Особенность июльских праздников последних лет заключается в их глубоком переосмыслении. Украина окончательно оторвалась от советских и имперских нарративов, что отразилось как в переносе многих профессиональных праздников, так и в переходе на новый церковный календарь. Поэтому июль сегодня — это месяц, который подчеркивает нашу идентичность, чествует наших защитников, медиков, творцов и историю нашей государственности.

Государственные праздники в июле

Главным фокусом государственного календаря в июле является чествование многовековой истории украинской государственности. В эти дни мы вспоминаем тех, кто закладывал фундамент нашей нации, и тех, кто сегодня с оружием в руках защищает ее право на существование.

День Украинской Государственности (15 июля)

Этот праздник был установлен сравнительно недавно, но он имеет колоссальное символическое значение. День Украинской Государственности напоминает миру и нам самим, что история нашей страны не начинается с 1991 года. Она насчитывает более тысячи лет и берет свое начало от основания Киева и эпохи Киевской Руси.

Праздник неразрывно связан с днем памяти выдающегося государственного деятеля — равноапостольного князя Владимира Великого. Именно он своим решением крестить Русь определил цивилизационный, европейский вектор развития нашего государства на многие столетия вперед. Из-за изменения церковного календаря дата праздника была перенесена с 28 на 15 июля, что восстановило историческую и хронологическую справедливость. Этот день является свидетельством преемственности государственных традиций от Руси, Галицко-Волынского княжества, Казацкого государства, Украинской Народной Республики до современной соборной Украины.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (Первое воскресенье июля)

В условиях полномасштабной войны этот праздник приобрел особую ценность. Украинские военные моряки, морские пехотинцы и подразделения береговой артиллерии ежедневно демонстрируют невероятный героизм. Они изменили правила современной войны на море, заставив вражеский флот прятаться и обеспечив работу жизненно важных морских коридоров. Этот день — повод отдать дань уважения тем, кто защищает морские рубежи, и вспомнить тех, кто отдал жизнь за свободное украинское море.

День Национальной полиции Украины (4 июля)

Профессиональный праздник, который имеет ярко выраженный государственный статус. Дата выбрана не случайно: именно 4 июля 2015 года на Софийской площади в Киеве присягнули первые патрульные полицейские, что стало символом масштабной реформы правоохранительной системы. Сегодня полицейские не только следят за порядком на мирных улицах, но и принимают непосредственное участие в боевых действиях, проводят эвакуацию из-под обстрелов, фиксируют военные преступления и обеспечивают безопасность на деоккупированных территориях.

Церковные праздники в июле

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на Новоюлианский календарь. Это эпохальное решение лишило украинскую церковь привязки к российскому хронологическому пространству. Соответственно, даты неподвижных церковных праздников сместились на 13 дней назад, что кардинально изменило структуру июльского календаря. Например, праздник Ивана Купала (Рождество Иоанна Предтечи) и Петра и Павла теперь отмечаются в июне.

День памяти равноапостольного князя Владимира (15 июля)

Великий церковный праздник, посвященный крестителю Киевской Руси. Князь Владимир совершил не просто религиозный акт, а мощную геополитическую реформу, объединив разрозненные племена единой верой и интегрировав свое государство в христианский мир. В храмах в этот день проходят торжественные литургии и молебны о мире и процветании Украины.

Собор архангела Гавриила (13 июля)

День почитания одного из высших ангелов, который в библейской традиции является главным вестником Божьих тайн и добрых новостей. Именно Гавриил принес Деве Марии весть о том, что она родит Спасителя.

День пророка Илии (20 июля)

Один из наиболее почитаемых в народе праздников, который раньше приходился на 2 августа. Пророк Илия в христианской традиции считается могущественным ревнителем чистоты веры, а в народном сознании его образ часто соединялся с древними представлениями о повелителе грома и молний. В древности считалось, что после «Ильи» купаться в открытых водоемах уже не стоит, ведь вода становится холодной, а лето начинает постепенно поворачивать на осень. Этот день также традиционно был связан с молитвами о дожде или, наоборот, о прекращении затяжных ливней ради сохранения урожая.

Успение праведной Анны (25 июля)

День памяти матери Девы Марии — праведной Анны. Согласно преданиям, Анна и ее муж Иоаким долго не имели детей и лишь благодаря искренним молитвам получили весть от ангела о рождении дочери, которой суждено было стать Богородицей. Этот день особенно важен для женщин: праведную Анну считают покровительницей материнства, к ней обращаются с просьбами об исцелении от бесплодия и заступничестве для детей.

Профессиональные праздники в июле: кого поздравляют

Профессиональный календарь июля чрезвычайно насыщен. В этот месяц общество благодарит специалистов, которые строят, лечат, считают, защищают информационное пространство и обеспечивают экономическое кровообращение страны.

День архитектуры Украины (1 июля): Праздник тех, кто формирует облик наших городов. Сегодня архитекторы и градостроители столкнулись с невиданным вызовом — планированием масштабного восстановления разрушенных войной населенных пунктов с применением новейших, инклюзивных и энергоэффективных технологий.

День бухгалтера и аудитора (16 июля): Дата связана с принятием Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в 1999 году. Это праздник людей с аналитическим складом ума, от скрупулезности, честности и профессионализма которых зависит стабильность каждого предприятия и экономики государства в целом.

День медицинского работника (27 июля): С 2023 года указом Президента этот праздник получил новую дату. Раньше он отмечался по советской традиции в июне, что синхронизировало нас с государством-агрессором. Новая дата — это проявление глубокого уважения к украинским медикам. От семейного врача в тыловой амбулатории до боевого медика в окопе или хирурга в прифронтовом стабилизационном пункте — эти люди ежедневно совершают подвиги, вырывая жизни из лап смерти.

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности (Третье воскресенье июля): Металлургия исторически является одной из опорных отраслей украинской промышленности. Даже несмотря на разрушение гигантов индустрии и логистические блокады, металлурги продолжают держать экономический фронт.

День работников торговли (Последнее воскресенье июля): Праздник миллионов украинцев — от кассиров в супермаркетах до логистов и менеджеров, которые обеспечивают бесперебойное снабжение товаров и создают львиную долю рабочих мест.

День системного администратора (Последняя пятница июля): Неофициальный, но очень популярный праздник IT-специалистов, которые невидимым трудом поддерживают работоспособность серверов, сетей и баз данных, защищая информационное пространство от кибератак.

Праздники июля: международные и неофициальные события

Мировое сообщество и Организация Объединенных Наций (ООН) закрепили за июлем ряд важных инициатив, направленных на решение глобальных проблем и объединение людей.

Всемирный день народонаселения (11 июля)

Праздник установлен ООН в 1989 году в память о дне, когда численность населения Земли превысила отметку в 5 миллиардов человек. Эта дата не для празднований, а для размышлений над глобальными демографическими вызовами: бедностью, равноправием, доступом к медицине, кризисом миграции и стремительным старением населения в развитых странах на фоне демографических взрывов в развивающихся странах.

Всемирный день навыков молодежи (15 июля)

Еще одна инициатива ООН, которая имеет целью привлечь внимание к проблеме безработицы среди молодых людей и важности инвестиций в профессионально-техническое образование. В современном быстро меняющемся мире способность адаптироваться и приобретать новые цифровые навыки является ключом к успешному будущему.

Международный день шахмат (20 июля)

Отмечается в день основания Международной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году. Украина является одной из ведущих шахматных держав мира, чьи гроссмейстеры неоднократно завоевывали мировые шахматные короны. Этот день объединяет интеллектуалов разного возраста и популяризирует игру, развивающую стратегическое мышление.

Международный день дружбы (30 июля)

Один из самых светлых праздников июля, резолюция по которому была принята Генассамблеей ООН. Главная идея этого дня заключается в том, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными людьми может вдохновить на усилия по обеспечению мира и преодолению барьеров. В украинских реалиях настоящая дружба и солидарность приобрели сакральное значение: начиная от взаимопомощи соседей и заканчивая мощной поддержкой международных партнеров и волонтерских движений по всему миру.

Всемирный день поцелуя (6 июля) и Всемирный день эмодзи (17 июля)

Это приятные, неформальные праздники, которые добавляют лету эмоциональных красок. День эмодзи, например, празднуется именно 17 июля, поскольку традиционно эта дата отображена на пиктограмме календаря в большинстве операционных систем. Эти дни напоминают нам о важности эмоционального общения и теплых чувств даже в цифровую эпоху.

Что празднуют 1 июля в Украине и мире