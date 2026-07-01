Что празднуют 1 июля в Украине и мире

1 июля 2026 года — это не только начало второго летнего месяца, но и день, насыщенный событиями. Пока Канада отмечает свой главный государственный праздник, украинские архитекторы, государственные регистраторы и следователи принимают поздравления с профессиональными днями. А чтобы сделать среду еще ярче, мир сегодня празднует Международный день шутки. УНН расскажет о главных праздниках первого дня июля.

День архитектуры Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный в 1995 году. Он отмечает работу архитекторов, градостроителей и реставраторов — людей, которые создают облик наших городов. Сегодня, когда Украина нуждается в масштабном восстановлении после разрушений, роль этих специалистов является критически важной для будущего страны.

День государственного регистратора

Праздник работников, которые ежедневно обеспечивают регистрацию бизнеса, прав на недвижимость и других важнейших юридических актов, поддерживая порядок в государственных реестрах.

День следователя

Профессиональный праздник работников органов досудебного следствия, которые выполняют сложную и часто опасную работу по раскрытию преступлений и обеспечению справедливости.

День Канады (Canada Day)

Главный государственный праздник Канады, который отмечает объединение британских североамериканских колоний в единый доминион в 1867 году. Для украинцев этот праздник также является близким, ведь Канада является домом для одной из крупнейших украинских диаспор в мире и остается мощным союзником Украины.

Международный день шутки (International Joke Day)

Неофициальный, но очень позитивный праздник. Он является отличным поводом поделиться любимой шуткой, посмотреть стендап или просто поднять настроение друзьям. Считается, что смех снижает уровень стресса и улучшает иммунитет, поэтому сегодня шутить еще и полезно для здоровья.

Международный день регги (International Reggae Day)

Музыкальный праздник, основанный на Ямайке, который чествует стиль регги и его влияние на мировую культуру, а также продвигает идеи мира и любви, которые так часто звучат в этих ритмах.

День памяти святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день почитают родных братьев Косму и Дамиана, которые жили в Риме в III веке. Они были талантливыми врачами, которые бесплатно лечили людей и животных, обращая многих в христианскую веру. За свою деятельность они приняли мученическую смерть.