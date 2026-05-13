Правозащитники призывают Польшу прекратить поддержку депортационных рейсов США в Украину

Amnesty International и Human Rights First в среду призвали Польшу прекратить сотрудничество с американскими депортационными рейсами, которые перевозят граждан Украины через ее территорию, заявив, что такая практика может нарушать международное право. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении организации сообщили, что Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE) осуществила как минимум две такие операции через Польшу в ноябре 2025 года и марте 2026 года, депортировав более 50 человек в Украину.

Принудительная отправка украинцев в зону активной войны, где ракеты попадают по всей стране, шокирует и противоречит международному праву - заявила Узра Зея, CEO и президент Human Rights First.

"Польша, предоставившая убежище многим украинским беженцам, должна отказаться содействовать принудительным действиям администрации Трампа, которые возвращают украинцев в опасные для жизни условия", — добавила она.

Группы заявили, что 17 апреля направили польским властям письмо с обеспокоенностью относительно этих рейсов, которые, по их словам, вылетали из Финикса (Аризона) в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши, но не получили ответа и решили обнародовать письмо.

Польша не имеет никакого соглашения или договоренности с Соединенными Штатами относительно депортаций. Это внутреннее дело двух стран - Украины и США - заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая агентству Reuters.

Она добавила, что Польша была лишь транзитной страной, не была непосредственно вовлечена, а пограничная служба выполняла только стандартные процедуры контроля.

Возможно, гражданин Украины, которого депортируют из США в Украину, не имеет права въезда в Польшу. В таком случае проводится обычная проверка в рамках законных полномочий - сказала Галецкая.

Заместитель директора аэропорта Жешув-Ясенка Бартош Горский отказался комментировать депортационные рейсы и не ответил на вопросы относительно участия польского правительства.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сразу не ответило на запросы о комментарии.

С момента вступления в должность в прошлом году президент США Дональд Трамп расширил иммиграционные меры в рамках кампании, которую проводит ICE, увеличив количество задержаний и депортаций.

Правозащитные группы заявляют, что такая политика нарушает право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова, в то время как администрация утверждает, что она направлена на борьбу с нелегальной миграцией и повышение безопасности.

Еще один рейс с гражданами Украины прибыл в аэропорт Жешув-Ясенка 30 апреля, хотя количество пассажиров неизвестно, говорится в заявлении Amnesty International и Human Rights First.

Организации заявили, что условия в Украине опасны для возвращения людей, и добавили, что по международному праву Польша не должна отправлять людей в места, где их жизни или свободе угрожает опасность.

Польские власти должны расследовать эти инциденты, установить местонахождение пострадавших и обеспечить их защиту от возвращения, достойное обращение и эффективную правовую защиту - сказала директор Amnesty International Poland Анна Блащак-Банасяк.

