Правозащитники призывают Польшу прекратить поддержку депортационных рейсов США в Украину

$43.970.0151.640.08
ukenru
Эксклюзив
14:55 • 282 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
11:01 • 10719 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
13 мая, 08:49 • 37355 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
13 мая, 08:13 • 28120 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
13 мая, 06:28 • 28596 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 38897 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 69370 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 59537 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 50067 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 65226 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.4м/с
69%
739мм
Популярные новости
Рубио отправляется с Трампом в Пекин под новым именем для обхода санкций - AFP13 мая, 05:48 • 4448 просмотра
Днепр и Кривой Рог утром атаковала рф, пострадавшему накануне младенцу спасли ногуPhoto13 мая, 06:19 • 17088 просмотра
Расстрелял двух сослуживцев - в Николаевской области задержали военнослужащего13 мая, 07:42 • 7040 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 30377 просмотра
Взрывы прогремели в центре Луцка во время массированной атаки российских дронов10:38 • 14851 просмотра
публикации
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Эксклюзив
14:55 • 262 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 30529 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto13 мая, 08:49 • 37342 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 46133 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 137744 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 37267 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 43486 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 51161 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 47027 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 45214 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Правозащитники призывают Польшу прекратить поддержку депортационных рейсов США в Украину

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Правозащитники призывают Польшу прекратить транзит депортационных рейсов США в Украину. Через аэропорт Жешув уже принудительно вернули более 50 граждан.

Правозащитники призывают Польшу прекратить поддержку депортационных рейсов США в Украину

Amnesty International и Human Rights First в среду призвали Польшу прекратить сотрудничество с американскими депортационными рейсами, которые перевозят граждан Украины через ее территорию, заявив, что такая практика может нарушать международное право. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении организации сообщили, что Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE) осуществила как минимум две такие операции через Польшу в ноябре 2025 года и марте 2026 года, депортировав более 50 человек в Украину.

Принудительная отправка украинцев в зону активной войны, где ракеты попадают по всей стране, шокирует и противоречит международному праву

- заявила Узра Зея, CEO и президент Human Rights First.

"Польша, предоставившая убежище многим украинским беженцам, должна отказаться содействовать принудительным действиям администрации Трампа, которые возвращают украинцев в опасные для жизни условия", — добавила она.

Группы заявили, что 17 апреля направили польским властям письмо с обеспокоенностью относительно этих рейсов, которые, по их словам, вылетали из Финикса (Аризона) в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши, но не получили ответа и решили обнародовать письмо.

Польша не имеет никакого соглашения или договоренности с Соединенными Штатами относительно депортаций. Это внутреннее дело двух стран - Украины и США

- заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая агентству Reuters.

Она добавила, что Польша была лишь транзитной страной, не была непосредственно вовлечена, а пограничная служба выполняла только стандартные процедуры контроля.

Возможно, гражданин Украины, которого депортируют из США в Украину, не имеет права въезда в Польшу. В таком случае проводится обычная проверка в рамках законных полномочий

- сказала Галецкая.

Заместитель директора аэропорта Жешув-Ясенка Бартош Горский отказался комментировать депортационные рейсы и не ответил на вопросы относительно участия польского правительства.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сразу не ответило на запросы о комментарии.

Депортационная политика Трампа может подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс – опрос22.04.26, 16:34 • 3652 просмотра

С момента вступления в должность в прошлом году президент США Дональд Трамп расширил иммиграционные меры в рамках кампании, которую проводит ICE, увеличив количество задержаний и депортаций.

Правозащитные группы заявляют, что такая политика нарушает право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова, в то время как администрация утверждает, что она направлена на борьбу с нелегальной миграцией и повышение безопасности.

Еще один рейс с гражданами Украины прибыл в аэропорт Жешув-Ясенка 30 апреля, хотя количество пассажиров неизвестно, говорится в заявлении Amnesty International и Human Rights First.

Организации заявили, что условия в Украине опасны для возвращения людей, и добавили, что по международному праву Польша не должна отправлять людей в места, где их жизни или свободе угрожает опасность.

Польские власти должны расследовать эти инциденты, установить местонахождение пострадавших и обеспечить их защиту от возвращения, достойное обращение и эффективную правовую защиту

- сказала директор Amnesty International Poland Анна Блащак-Банасяк.

Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 8824 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости МираНаши за границей