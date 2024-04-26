Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила продажу оружия представителям криминальных кругов в Полтавской, Одесской и Житомирской областях. В результате комплексных мероприятий задержаны торговцы трофейным вооружением, которое нелегально вывозили из мест бывших боев вблизи линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди изъятого у фигурантов - российские противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатка.

На Полтавщине:

Нейтрализована преступная группировка, которая пыталась продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие. Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета.

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.

В Одесской области:

Сообщено о подозрении местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывчатых веществ.

Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.

На Житомирщине:

Разоблачены еще трое торговцев оружием. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения.

Во время обысков у фигурантов изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Изъятые средства поражения планируется передать на нужды ВСУ.

Напомним

В Запорожье полиция разоблачила подпольную оружейную мастерскую, изъяв более 7000 патронов, заготовки под патроны, оружие и оборудование.