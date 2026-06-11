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Научные разработки для нужд государства будут проводиться по новым правилам

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Правительство утвердило новые правила отбора научных разработок для госзаказа. Внедрен институт кураторов для масштабирования технологических решений.

Научные разработки для нужд государства будут проводиться по новым правилам

Кабинет Министров Украины на заседании 10 июня 2026 года утвердил новый Порядок проведения конкурсного отбора научно-технических (экспериментальных) разработок в рамках формирования государственного заказа на важнейшие научно-технические разработки и научно-техническую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Детали

Новый порядок уточняет процедуру, по которой государство определяет нужные ему технические решения, правила проведения конкурсного отбора, сопровождение выполнения работ и оценку полученных результатов. 

Это позволит эффективнее направлять бюджетные средства на разработки, имеющие практическое применение. Речь идет, в частности, о новых материалах, технологиях (в  том числе двойного назначения), которые можно использовать для нужд экономики, национальной безопасности и обороны. Такой подход поможет государству эффективнее  проводить заказ нужных разработок, а университетам и научным учреждениям — работать над прикладными решениями с конкретным результатом.

Среди ключевых изменений:

  • четко определены полномочия министерств и других центральных органов исполнительной власти при формировании тематики государственного заказа;
    • урегулировано их участие в оценивании результатов работ и их передаче для дальнейшего использования;
      • уточнены задачи Научно-технического совета Министерства образования и науки Украины и его секций;
        • официально внедрен институт кураторов, которые будут представлять интересы министерств и других центральных органов исполнительной власти во время формирования и выполнения государственного заказа;
          • определен порядок передачи результатов работ  для масштабирования.

            Во время войны сектор науки и инноваций имеет особое значение для государства. Украинские исследователи уже создают решения, которые помогают военным, усиливают обороноспособность и дают стране новые технологии двойного назначения. Поэтому важно, чтобы государство могло эффективно сотрудничать с научным сообществом и быстрее превращать идеи и концепты в практические результаты и масштабировать их

            — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

            Обновленная процедура также усилит способность украинских университетов, научных учреждений и инновационных предприятий  выполнять прикладные исследования, создавать технологические решения и доводить их до практического использования. Это важно для развития науки, которая работает с актуальными запросами страны и дает результат для экономики, национальной безопасности и обороны.

            Отмечается, что в ближайшее время Министерство образования и науки объявит конкурс по обновленной процедуре. 

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            Ольга Розгон

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