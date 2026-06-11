Научные разработки для нужд государства будут проводиться по новым правилам

Кабинет Министров Украины на заседании 10 июня 2026 года утвердил новый Порядок проведения конкурсного отбора научно-технических (экспериментальных) разработок в рамках формирования государственного заказа на важнейшие научно-технические разработки и научно-техническую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Новый порядок уточняет процедуру, по которой государство определяет нужные ему технические решения, правила проведения конкурсного отбора, сопровождение выполнения работ и оценку полученных результатов.

Это позволит эффективнее направлять бюджетные средства на разработки, имеющие практическое применение. Речь идет, в частности, о новых материалах, технологиях (в том числе двойного назначения), которые можно использовать для нужд экономики, национальной безопасности и обороны. Такой подход поможет государству эффективнее проводить заказ нужных разработок, а университетам и научным учреждениям — работать над прикладными решениями с конкретным результатом.

Во время войны сектор науки и инноваций имеет особое значение для государства. Украинские исследователи уже создают решения, которые помогают военным, усиливают обороноспособность и дают стране новые технологии двойного назначения. Поэтому важно, чтобы государство могло эффективно сотрудничать с научным сообществом и быстрее превращать идеи и концепты в практические результаты и масштабировать их