В Украине создают рейтинг для ученых - лидерам обещают стипендии

Уже в этом году в Украине заработает Национальная система исследователей – индивидуальный рейтинг по поддержке ученых. 2650 лучших ученых будут получать ежемесячные стипендии. В частности, поддержка предусмотрена для молодых ученых, женщин в науке и ученых-ветеранов - написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщили в ОП, результативность ученых будут определять в 14 отраслях ежегодно. Методику оценки стипендиатов уже утвердил Кабинет министров Украины.

Наработки украинских ученых будут верифицироваться в национальных и международных базах данных.

"2650 лидеров этого рейтинга будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 000 грн в течение 2 лет. Выплаты начнутся в августе. В частности, предусмотрена поддержка молодых ученых, женщин в науке и ученых-ветеранов", - указали в ОП.

На встрече Зеленского с учеными обсудили развитие систем защиты неба, особенно разработку современной ПВО и, в частности, антибаллистики. Отдельно речь шла о новых технологиях в космической отрасли и возможном приобщении университетских разработок и студенческих наработок к космической программе государства. Кроме того, говорили о необходимости поддержки других общественно важных проектов, их проблематике, масштабировании и финансировании.

"Очень хотим увеличивать, соответственно, и заработные платы, соответствующие программы финансировать. Все, что сможем, будем делать. Мы же уже с вами поняли, что там, где есть технологии, там есть возможность, там есть сильная защита, сильная наука, сильная армия. Все это сегодня объединено абсолютно", – подчеркнул Зеленский.

Главе государства также представили разработки украинских ученых в сфере обороны и медицины. В частности, различные типы беспилотников, которые уже имеют успешные боевые применения, наземные роботизированные комплексы с боевыми модулями для сбивания FPV-дронов и замены воинов на позициях, а также усовершенствованные средства РЭБ. Кроме того, есть наработки по проведению операций на сердце раненых без остановки работы органа.

Президент во время встречи отметил ученых государственными наградами и присвоил почетные звания.

