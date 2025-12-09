$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 15035 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 35529 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 24835 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28652 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
8 декабря, 18:20 • 39097 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33367 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
8 декабря, 14:55 • 34938 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32660 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34617 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Правительство ускоряет конкурс на IDS, несмотря на юридические оговорки. Специалисты указывают на политические мотивы

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Правительство объявило конкурс на управляющего арестованными активами IDS Ukraine, производителя "Моршинской" и "Миргородской", сжатыми сроками подачи документов до 12 декабря. Это решение вызвало критику из-за юридических просчетов и спешки перед вступлением в силу нового закона об АРМА.

Правительство ускоряет конкурс на IDS, несмотря на юридические оговорки. Специалисты указывают на политические мотивы

28 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство выставляет на конкурс управляющего арестованными активами группы компаний IDS Ukraine – производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская". АРМА определило крайне сжатые сроки подачи документов – до 12 декабря, то есть около двух недель. Аукцион запланирован уже на декабрь этого года, передает УНН со ссылкой на Украинские новости.

Это решение вызвало волну критики среди экспертов и бизнеса, ведь конкурс запускается буквально за несколько недель до того, как в январе 2026 года вступит в силу новый закон об АРМА, который существенно повышает требования к прозрачности, оценке активов и отбору управляющих.

Как свидетельствует аналитика, обнародованная Mind, объявление конкурса именно сейчас содержит сразу несколько юридически критических моментов. Во-первых, актив IDS до сих пор юридически не передан АРМА – акт приема-передачи, который должен был быть оформлен еще в 2022 году после ареста активов, отсутствует. Во-вторых, Агентство не имеет иска в интересах государства, что является обязательным условием для передачи активов в управление.

В-третьих, полная рыночная оценка активов не проведена: только две компании группы оценены должным образом, тогда как остальные позиции основываются на "рыночных консультациях", что не соответствует нормам закона. И наконец, конкурс запускается по старым правилам, хотя уже через несколько недель вступают в действие значительно более жесткие процедуры отбора управляющих.

Аналитики отмечают: проведение конкурса без оценки и без надлежащего оформления передачи актива создает основания для дальнейшего обжалования результатов в судах.

Финансовый аспект тоже вызывает вопросы. Хотя средства от использования корпоративных прав IDS должны были бы поступать в бюджет (по меньшей мере 24 млн грн в месяц), бывший сотрудник АРМА Андрей Потемкин в своем блоге подчеркивает: вместо полной национализации активов, которая принесла бы государству 1,5 млрд грн, правительство фактически лоббирует модель, позволяющую управляющему забрать около 30% прибыли – почти 460 млн грн.

Объявление конкурса состоялось на фоне громкого дела "Мидас", связанного с возможным выводом десятков миллионов долларов через "Энергоатом" с участием бизнесмена Тимура Миндича – давнего партнера Владимира Зеленского по "Кварталу 95".

На обнародованных медиа "пленках Миндича" звучат разговоры, в которых фигурируют и сотрудники АРМА, что поставило под сомнение независимость Агентства и усилило дискуссии о наличии коррупционных влияний.

Уже 16 ноября – фактически сразу после развертывания скандала – президент Владимир Зеленский поручил правительству провести "полное обновление АРМА", осуществить аудит и пересмотреть процедуры управления арестованными активами. Transparency International Ukraine указала, что именно скандал вокруг "Мидаса" стал одним из катализаторов срочной реформы.

В предыдущие годы медиа и аналитики неоднократно отмечали, что тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак стремился усилить влияние на кадровые и операционные решения АРМА. В публичном пространстве звучали предположения, что Агентство могло быть частью более широкой вертикали контроля над арестованными активами.

Теперь конкурс IDS публично поддерживает премьер-министр Юлия Свириденко, которую те же медиа и эксперты часто описывали как чиновницу из орбиты Ермака. На этом фоне нынешняя срочность конкурса воспринимается не только как управленческое решение, а как возможное продолжение ранее выстроенных механизмов влияния.

Именно поэтому срочное и юридически противоречивое решение по IDS для многих выглядит не просто техническим шагом, а сигналом о возможном сохранении старой неформальной архитектуры влияния в управлении арестованными активами. В таком прочтении конкурс предстает не как рутинная процедура, а как маркер того, что отдельные группы пытаются удержать доступ к ресурсам, пока новое законодательство этого окончательно не усложнило.

Что же дальше? Передача активов IDS в "пожарном порядке" еще до вступления в силу нового закона усиливает предположения, что правительство стремится закрепить ключевые решения до изменения правил игры, пока сохраняется инерция влияния структур, связанных с предыдущими неформальными центрами силы. В такой оптике спешка выглядит уже не техничностью, а попыткой зафиксировать управленческую конфигурацию, которая может не пройти тест прозрачности после реформы АРМА. С юридической стороны процедура остается уязвимой, а с политической – становится испытанием того, сможет ли обновленное АРМА действительно разорвать с наследием прошлых практик.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Тимур Миндич
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский