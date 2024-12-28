Правительство согласовало увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОГА
Киев • УНН
The Cabinet of Ministers agreed to dismiss the heads of the Kyiv and Poltava regional state administrations. Ruslan Kravchenko and Filipp Pronin are leaving their positions.
Правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. Об этом сообщил в субботу представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Как указал Мельничук, согласовано увольнение:
- Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;
- Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что Руслан Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина.
"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", — отметил источник Radio NV.
Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, поскольку кандидатура действующего главы Одесской ОГА "Олега Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.
Добавим
Кандидатура следующего главы Офиса генерального прокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.
Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.
22 октября Андрей Костин после заседания СНБО по ситуации с МСЭК заявил, что подал в отставку. Он отметил, что поддерживает позицию президента относительно политической ответственности.