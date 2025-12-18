российское правительство приказало компании "Российские железные дороги" продать 62-этажный комплекс "московские башни", чтобы сократить часть долга, который достиг 50 миллиардов долларов. По данным Reuters, продажа актива является необходимой мерой для избежания критического роста тарифов на грузовые перевозки в условиях замедления экономики и высоких процентных ставок, пишет УНН.

Детали

Источники сообщают, что минимальная цена продажи должна составлять 193,1 миллиарда рублей (2,42 млрд долларов) – именно за такую сумму здание приобрели в 2024 году. российская железная дорога, являющаяся крупнейшим работодателем россии, столкнулась со значительным дефицитом средств из-за удорожания обслуживания кредитов. Ранее компания планировала перенести туда свой главный офис, однако сейчас правительство рассматривает вариант продажи как приоритетный для стабилизации финансового состояния монополии.

Поиск покупателя в условиях кризиса

Аналитики сомневаются в быстрой реализации объекта, поскольку темпы роста российской экономики в этом году упали до 1%. Кроме продажи недвижимости, правительство обсуждает конвертацию долгов железной дороги в акции и предоставление дополнительных государственных субсидий, однако банковский сектор, в частности ВТБ, пока отклоняет предложения по реструктуризации 400 миллиардов рублей задолженности.

ч. Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания