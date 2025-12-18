Уряд рф зобов’язав російську залізницю продати хмарочос у "москва-сіті" для погашення боргів

російський уряд наказав російській залізниці продати 62-поверховий комплекс "московські вежі", щоб скоротити частину боргу, який сягнув 50 мільярдів доларів. За даними Reuters, продаж активу є необхідним заходом для уникнення критичного зростання тарифів на вантажні перевезення в умовах сповільнення економіки та високих відсоткових ставок, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомляють, що мінімальна ціна продажу має становити 193,1 мільярда рублів (2,42 млрд доларів) – саме за таку суму будівлю придбали у 2024 році. російська залізниця, яка є найбільшим роботодавцем росії, зіткнулася зі значним дефіцитом коштів через здорожчання обслуговування кредитів. Раніше компанія планувала перенести туди свій головний офіс, проте зараз уряд розглядає варіант продажу як пріоритетний для стабілізації фінансового стану монополії.

Пошук покупця в умовах кризи

Аналітики сумніваються у швидкій реалізації об’єкта, оскільки темпи зростання російської економіки цього року впали до 1%. Окрім продажу нерухомості, уряд обговорює конвертацію боргів залізниці в акції та надання додаткових державних субсидій, проте банківський сектор, зокрема ВТБ, поки відхиляє пропозиції щодо реструктуризації 400 мільярдів рублів заборгованості.

