Уряд рф зобов’язав російську залізницю продати хмарочос у "москва-сіті" для погашення боргів

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:01 • 94 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 6620 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 8732 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 10687 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 18138 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 24564 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 10981 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 19464 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 17938 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
18 грудня, 10:52 • 15657 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противникаVideo18 грудня, 07:22 • 5794 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto18 грудня, 09:48 • 25086 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах11:18 • 8462 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 20399 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна11:45 • 10707 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 6622 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 5572 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 24567 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 20516 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 56137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Кая Каллас
Барт Де Вевер
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 20514 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 26276 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 25649 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 32480 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 37862 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
БМ-21 «Град»
IRIS-T

Уряд рф зобов’язав російську залізницю продати хмарочос у "москва-сіті" для погашення боргів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

російський уряд зобов'язав залізницю країни продати "московські вежі" у столичному комплексі "москва-сіті", щоб погасити свої борги.

Уряд рф зобов’язав російську залізницю продати хмарочос у "москва-сіті" для погашення боргів

російський уряд наказав російській залізниці продати 62-поверховий комплекс "московські вежі", щоб скоротити частину боргу, який сягнув 50 мільярдів доларів. За даними Reuters, продаж активу є необхідним заходом для уникнення критичного зростання тарифів на вантажні перевезення в умовах сповільнення економіки та високих відсоткових ставок, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомляють, що мінімальна ціна продажу має становити 193,1 мільярда рублів (2,42 млрд доларів) – саме за таку суму будівлю придбали у 2024 році. російська залізниця, яка є найбільшим роботодавцем росії, зіткнулася зі значним дефіцитом коштів через здорожчання обслуговування кредитів. Раніше компанія планувала перенести туди свій головний офіс, проте зараз уряд розглядає варіант продажу як пріоритетний для стабілізації фінансового стану монополії.

Пошук покупця в умовах кризи

Аналітики сумніваються у швидкій реалізації об’єкта, оскільки темпи зростання російської економіки цього року впали до 1%. Окрім продажу нерухомості, уряд обговорює конвертацію боргів залізниці в акції та надання додаткових державних субсидій, проте банківський сектор, зокрема ВТБ, поки відхиляє пропозиції щодо реструктуризації 400 мільярдів рублів заборгованості.

Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування11.12.25, 16:21 • 18778 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Державний бюджет
Reuters