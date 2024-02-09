Правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК

Кабинет министров Украины предоставил право территориальным центрам комплектования и социальной поддержки на круглосуточную работу. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - написал Мельничук.

Он сообщил, что предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно:

- рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

- организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Дополнение

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.

Также Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.