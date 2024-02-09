Уряд дозволив цілодобову роботу ТЦК
Київ • УНН
Уряд України надав територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки право працювати цілодобово під час мобілізації або воєнного стану.
Кабінет міністрів України надав право територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки на цілодобову роботу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
"Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", - написав Мельничук.
Він повідомив, що передбачено під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово:
• розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
• організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
• вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Доповнення
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що категорично надання додаткових повноважень ТЦК.
Також Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.