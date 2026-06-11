Правительство обновило План Украины в рамках программы Ukraine Facility, что позволит привлечь 8,3 млрд евро - Свириденко

Кабинет министров одобрил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, что позволит создать предпосылки для привлечения 8,35 млрд евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Обновляем План Украины в рамках программы Ukraine Facility. Синхронизируем План с процессом вступления Украины в Европейский Союз и создаем предпосылки для привлечения 8,35 млрд евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan — сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство одобрило изменения, наработанные совместно с Европейской Комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.

Обновляем 35 шагов Плана и добавляем 26 новых. Среди основных направлений — верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие ключевые сферы. Новые и обновленные индикаторы синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса по членству в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву Европейского Союза. Реализация обновленного Плана Украины позволит привлекать финансовую поддержку для макроэкономической стабильности и восстановления страны — добавила Свириденко.

В Минэкономики рассказали, что основная цель обновления — усилить связь Плана Украины с процессом вступления в ЕС.

Пересмотр Плана Украины учитывает внедрение обновленного подхода к частичным выплатам в рамках Ukraine Facility. Такой подход позволяет более полно учитывать фактический прогресс в выполнении реформ, в том числе досрочное выполнение отдельных шагов, и делает систему финансирования более предсказуемой для всех участников процесса. Обновление также учитывает практический опыт реализации Ukraine Facility. Речь идет о повышении предсказуемости реализации реформ, усилении координации между государственными институтами и уменьшении рисков задержек в достижении индикаторов. Основные направления обновления охватывают сферы верховенства права, энергетики, корпоративного управления и другие направления, связанные с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины — сообщили в Минэкономики.

Всего в рамках пересмотра предлагается обновить 35 шагов и добавить 26 новых, среди которых (предварительно) — 10 законодательных и 16 правительственных решений.

Окончательный перечень изменений будет обнародован после завершения процедур согласования со стороны Европейского Союза.

В то же время обновление Плана Украины сохраняет стратегические цели реформ и уровень амбициозности обязательств государства. Речь идет о дальнейшем развитии инструмента и его адаптации к новым задачам, связанным с евроинтеграцией и восстановлением страны в условиях полномасштабной войны. Обновление Плана Украины является стандартной процедурой в рамках реализации программы Ukraine Facility. Аналогичный пересмотр документа уже происходил ранее и является обычной практикой для многолетних инструментов поддержки, реализуемых совместно с ЕС. Согласно установленному механизму, после одобрения Правительством предложения по изменениям должны быть утверждены Советом ЕС. Только после завершения этих процедур обновленный План Украины вступит в силу и перейдет к этапу реализации — отметили в министерстве.

Напомним

Украина получила седьмой транш объемом 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility от Европейского Союза.