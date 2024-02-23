Правительство направило Агентству восстановления более 17 миллиардов на автомобильные дороги

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры направлено 17,104 млрд грн по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Направлен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 17 млрд. 104 млн. 119,5 тыс. гривен, образовавшийся на 01.01.2024, источником формирования которых были доходы государственного бюджета, определенные пунктом 1 части второй статьи 24-2 Бюджетного кодекса Украины, поступившие в предыдущие годы и не использованные в 2023 году, на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения, - говорится в сообщении.

Детали

Расходы будут осуществляться на финансовое обеспечение в 2024 году мероприятий, определенных пунктом 1 части четвертой статьи 3 Закона "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", в частности строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения, развития, строительства, ремонта, обустройства, модернизации и содержания пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения и тому подобное.

Дополнение

Правительство также утвердило Порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.

Порядком определены среди прочего цели и направления использования бюджетных средств; задачи главного распорядителя бюджетных средств; распределение бюджетных средств по направлениям использования; перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемов их финансирования и тому подобное.

Напомним

Правительство Украины выделило 6,2 млрд грн для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на помощь в восстановлении.