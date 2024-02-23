Уряд спрямував Агентству відновлення понад 17 мільярдів на автомобільні дороги
Київ • УНН
Уряд України виділив Державному агентству з реконструкції та розвитку інфраструктури понад 17 мільярдів гривень на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури спрямовано 17,104 млрд грн за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 млрд. 104 млн. 119,5 тис. гривень, який утворився на 01.01.2024, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, визначені пунктом 1 частини другої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, що надійшли у попередні роки та не використані у 2023 році, на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення,
Деталі
Видатки здійснюватимуться на фінансове забезпечення у 2024 році заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зокрема будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення тощо.
Доповнення
Уряд також затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.
Порядком визначено серед іншого цілі і напрями використання бюджетних коштів; завдання головного розпорядника бюджетних коштів; розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсягів їх фінансування тощо.
Нагадаємо
Уряд України виділив 6,2 млрд грн для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей на допомогу у відновленні.