Кабмін виділив 6,2 млрд гривень для шести областей на відновлення - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд України виділив 6,2 млрд грн для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей на допомогу у відновленні.
Кабінет міністрів виділив 6,2 млрд гривень для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей на відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Виділяємо ще 6,2 млрд грн субвенції на місця. Для 6 обласних бюджетів та 430 бюджетів громад. Кошти будуть спрямовані для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей
Він додав, що кошти спрямовуються тим громадам, які найбільше цього потребують "з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми".
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