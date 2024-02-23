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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Кабмін виділив 6,2 млрд гривень для шести областей на відновлення - Шмигаль

Київ • УНН

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Уряд України виділив 6,2 млрд грн для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей на допомогу у відновленні.

Кабмін виділив 6,2 млрд гривень для шести областей на відновлення - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 6,2 млрд гривень для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей на відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Виділяємо ще 6,2 млрд грн субвенції на місця. Для 6 обласних бюджетів та 430 бюджетів громад. Кошти будуть спрямовані для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей

- повідомив Шмигаль.

Він додав, що кошти спрямовуються тим громадам, які найбільше цього потребують "з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми".

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Пенсії буде підвищено на майже 8%.

Павло Башинський

Павло Башинський

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