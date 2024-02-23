Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство Украины выделило 6,2 млрд грн для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на помощь в восстановлении.
Кабинет министров выделил 6,2 млрд гривен для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на восстановление и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
Выделяем еще 6,2 млрд грн субвенции на места. Для 6 областных бюджетов и 430 бюджетов громад. Средства будут направлены для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей
Он добавил, что средства направляются тем общинам, которые больше всего в этом нуждаются "с точки зрения их восстановления и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми".
Напомним
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Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль
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