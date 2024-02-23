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Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль

Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:30  •  12268 просмотра

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Правительство Украины выделило 6,2 млрд грн для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на помощь в восстановлении.

Кабинет министров выделил 6,2 млрд гривен для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на восстановление и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Выделяем еще 6,2 млрд грн субвенции на места. Для 6 областных бюджетов и 430 бюджетов громад. Средства будут направлены для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей

- сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что средства направляются тем общинам, которые больше всего в этом нуждаются "с точки зрения их восстановления и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми".

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Кабмін виділив 6,2 млрд гривень для шести областей на відновлення - Шмигаль
Cabinet of Ministers allocates UAH 6.2 billion for six regions for reconstruction - Shmyhal
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Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль

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