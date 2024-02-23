Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль

Кабинет министров выделил 6,2 млрд гривен для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на восстановление и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Выделяем еще 6,2 млрд грн субвенции на места. Для 6 областных бюджетов и 430 бюджетов громад. Средства будут направлены для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что средства направляются тем общинам, которые больше всего в этом нуждаются "с точки зрения их восстановления и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми".

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%.