Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  156304 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207258 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213600 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205264 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159655 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151826 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

Правительство Германии отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, ссылаясь на риск эскалации конфликта.

Война •   •  5636 просмотра
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура

31-летний курьер на скутере столкнулся с микроавтобусом, в результате чего серьезно травмировал пассажира и себя, и был уведомлен о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Киев •   •  6760 просмотра
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура

Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко

Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.

политика •   •  8698 просмотра
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко

Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ

Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.

Криминал и ЧП •   •  7639 просмотра
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ

Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.

Война •   •  9432 просмотра
Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки

Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"

12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.

Война •   •  10131 просмотра
Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"

Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники

Пассажиропоток на западной границе Украины за выходные достиг 168 000 человек, причем больше людей выехало из Украины, чем въехало.

Общество •   •  9496 просмотра
Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники

Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

Россия распространяет дезинформацию о том, что украинские силы заблокировали эвакуацию гражданского населения из Волчанска, в то время как на самом деле из этого района уже эвакуировано около 6 000 гражданских лиц.

Общество •   •  11807 просмотра
Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

Война •   •  14092 просмотра
Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция

российские войска осуществили массированный обстрел приграничного города Сновск Черниговской области, в результате которого были ранены трое мирных жителей, повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  14056 просмотра
Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция