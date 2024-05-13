Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной

В последние дни некоторые немецкие политики призывают НАТО ввести бесполетную зону над Украиной. Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отверг эту идею, заявив, что позиция не изменилась с тех пор, как Альянс в последний раз отклонил запрос, пишет УНН со ссылкой на Sky News и tagesschau.

Детали

"Мы отклонили это в то время, и я думаю, что то же самое касается различных запросов, которые поступают сейчас", - сказал спикер.

Отбросив соображения относительно участия НАТО в противовоздушной обороне Украины, представитель правительства ФРГ заявил, что Германия поддерживает противовоздушную оборону, поставив еще одну систему Patriot.

По сообщениям СМИ, политики из ХДС, СвДП и "Зеленых" проявили симпатию к созданию защитной зоны в воздушном пространстве Украины, которая также могла бы быть обеспечена с территории НАТО.

Дополнение

Как напоминает Sky News, НАТО отклонило просьбу Украины о бесполетной зоне в марте 2022 года, через несколько дней после начала вторжения россии. Тогда Генеральный секретарь Йенс Столтенберг обосновал решение тем, что "мы не являемся частью этого конфликта", отметив, что "мы, как союзники по НАТО, обязаны не допустить эскалации этой войны за пределы Украины".