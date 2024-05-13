Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки
Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"
Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники
Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска
Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники
Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция
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Правительство Германии отвергает идею о создании НАТО бесполетной зоны над Украиной
Правительство Германии отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, ссылаясь на риск эскалации конфликта.
Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура
31-летний курьер на скутере столкнулся с микроавтобусом, в результате чего серьезно травмировал пассажира и себя, и был уведомлен о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.
Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.
Оккупанты несут потери на Харьковщине, 42-я бригада подтверждает уничтожение полсотни захватчиков за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили более 50 российских оккупантов вблизи населенных пунктов Пилино, Глубокое и Лукьянец Харьковской области.
Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"
12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.
Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники
Пассажиропоток на западной границе Украины за выходные достиг 168 000 человек, причем больше людей выехало из Украины, чем въехало.
Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска
Россия распространяет дезинформацию о том, что украинские силы заблокировали эвакуацию гражданского населения из Волчанска, в то время как на самом деле из этого района уже эвакуировано около 6 000 гражданских лиц.
Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники
Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.
Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция
российские войска осуществили массированный обстрел приграничного города Сновск Черниговской области, в результате которого были ранены трое мирных жителей, повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.