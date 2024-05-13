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Уряд Німеччини відкидає ідею про створення НАТО безпольотної зони над Україною

Уряд Німеччини відкидає ідею про створення НАТО безпольотної зони над Україною

Київ • УНН

 • 24436 перегляди

Уряд Німеччини відкидає заклики до НАТО запровадити безпольотну зону над Україною, посилаючись на ризик ескалації конфлікту.

Останніми днями деякі німецькі політики закликають НАТО запровадити безпольотну зону над Україною. Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт відкинув цю ідею, заявивши, що позиція не змінилася з тих пір, як Альянс востаннє відхилив запит, пише УНН з посиланням на Sky News та tagesschau.

Деталі

"Ми відхилили це в той час, і я думаю, що те саме стосується різних запитів, які надходять зараз", - сказав речник.

Відкинувши міркування щодо участі НАТО у протиповітряній обороні України, речник уряду ФРН заявив, що Німеччина підтримує протиповітряну оборону, поставивши ще одну систему Patriot.

За повідомленнями ЗМІ, політики з ХДС, ВДП та "Зелених" виявили симпатію до створення захисної зони у повітряному просторі України, яка також могла б бути забезпечена з території НАТО.

Доповнення

Як нагадує Sky News, НАТО відхилило прохання України про безпольотну зону в березні 2022 року, через кілька днів після початку вторгнення росії. Тоді Генеральний секретар Єнс Столтенберг обґрунтував рішення тим, що "ми не є частиною цього конфлікту", зазначавши, що "ми, як союзники по НАТО, зобов’язані не допустити ескалації цієї війни за межі України".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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