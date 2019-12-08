Пожар в Одессе: судьба 10 человек остается неизвестной

“По состоянию на 7 ч. 8 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 6 погибших (2 тела не идентифицированы)”, — говорится в сообщении.

“Всего в результате пожара погибли 8 человек, пострадал 31 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек, судьба 10 человек остается неизвестной”, — добавили спасатели.

Отмечается, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС в области.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о восьми погибших. Одной из погибших является студентка , тело второй погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря, позже нашли еще одно тело. 7 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами, а позже в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.