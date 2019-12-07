У ДСНС назвали ім'я померлого у лікарні рятувальника після пожежі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали ім'я померлого сьогодні у лікарні рятувальника, який отримав травми під час ліквідації пожежі в коледжі в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Тяжка новина для всієї нашої пожежно-рятувальної родини... Сьогодні увечері, від отриманих під час ліквідації пожежі травм, в одеській лікарні помер пожежний-рятувальник Сергій Миколайович Шатохін. До цього ніколи не звикнеш. Хоча кожен із нас, обравши для себе саме таку професію, прекрасно усвідомлював усі ризики та небезпеки... Та мужність - ось відзнака кожного нашого рятівника. І Сергій Шатохін був кращим серед кращих. Вічна пам'ять Герою", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в одеському коледжі загинуло вже 8 людей - у лікарні помер рятувальник.