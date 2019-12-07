В ГСЧС назвали имя умершего в больнице спасателя после пожара в Одессе

"Тяжелая новость для всей нашей пожарно-спасательной семьи... Сегодня вечером, от полученных во время ликвидации пожара травм, в одесской больнице умер пожарный-спасатель Сергей Николаевич Шатохин. К этому никогда не привыкнешь. Хотя каждый из нас, выбрав для себя именно такую профессию, прекрасно осознавал все риски и опасности... Но мужество - вот отличие каждого нашего спасителя. И Сергей Шатохин был лучшим среди лучших. Вечная память Герою", - указали в ГСЧС.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек - в больнице скончался спасатель.