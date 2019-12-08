Пожежа в Одесі: доля 10 осіб досі невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на ранок неділі рятувальники продовжують заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Всього внаслідок пожежі загинуло 8 осіб, постраждала 31 людина, доля 10 осіб досі невідома. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
“Станом на 7 год. 8 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 6 загиблих осіб (2 тіла не ідентифіковано)”, — йдеться у повідомленні.
“Всього внаслідок пожежі загинуло 8 осіб, постраждала 31 особа, в лікувальних закладах залишається 9 осіб, доля 10 осіб залишається невідомою”, — додали рятувальники.
Зазначається, що на місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС в області.
За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про вісьмох загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня, пізніше знайшли ще одне тіло. 7 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами, а пізніше у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.