Пожар произошёл на заводе дронов в Польше: перед этим там заметили мужчину в маске, проверяется возможная диверсия

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Пожар произошёл на заводе по производству дронов в Польше; по неофициальным сообщениям, записи с камер наблюдения зафиксировали мужчину в маске на территории завода. К расследованию подключились сотрудники Агентства внутренней безопасности страны, сообщает Onet Wiadomości, пишет УНН.

Детали

В ночь с 30 на 31 августа на заводе WB Electronics в Скаржиско-Каменна произошёл пожар. Возгорание началось около 00:23. Эта компания производит детали для дронов, используемых польской и украинской армиями, пишет издание.

"Вскоре после этого оператор наблюдения из внешней охранной компании сообщил полиции о том, что на территории компании сработал датчик противовзломной сигнализации. Кроме того, камера наблюдения зафиксировала неизвестного человека в балаклаве, который пытался проникнуть на территорию WB Electronics через забор.

Возле завода были найдены рюкзак и свитер, и на место происшествия, среди прочих, была направлена полиция.

"Власти не исключают возможности поджога", — отмечается в публикации.

Младший капитан Рафал Мацейчак из районного управления полиции в Скаржиско-Каменна рассказал, что пожар не был масштабным, а операция пожарных продолжалась около двух часов. Экстренные службы отключили электричество, потушили пожар и очистили здание от дыма.

Полиция расследует это дело. Главный инспектор Анна Славиньская из районного управления полиции в Скаржиско-Каменна сообщила, что на момент пожара завод был закрыт и никто не пострадал.

Свентокшиская полиция сообщила, что сообщение касалось "объекта, расположенного рядом со складом, где хранились электронные компоненты". После тушения пожара офицеры охраняли место происшествия и начали детальное расследование для выяснения обстоятельств инцидента, говорится в заявлении офицеров.

Районная прокуратура в Скаржиско-Каменна контролирует действия экстренных служб.

После первых действий пожарных и полиции на место происшествия прибыли сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). "В случае пожаров такого типа сотрудники спецслужб действуют чрезвычайно серьёзно. Мы не преуменьшаем значение этого вопроса", — заявил TVN24 Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора польских спецслужб.

"Мы предостерегаем от искушения распространять какую-либо дезинформацию по этому вопросу. Сотрудники ABW работают над тем, чтобы тщательно проверить, можно ли говорить об акте диверсии", — добавил он.

Как пишет издание, WB Electronics — крупнейшая частная оружейная компания в Польше. Она производит детали и системы для беспилотников, используемых польской и украинской армиями. Завод в Скаржиско-Каменна производит композитные конструкции и системы управления для беспилотников, указывает издание.

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