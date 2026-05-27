Россия не способна на крупное наступление против НАТО, но готовит диверсии — МИД Польши

россия на данный момент не способна начать масштабное наступление против НАТО, но может прибегнуть к провокациям. Об этом сообщило в соцсети "Х" министерство иностранных дел Польши, передает УНН.

россия нам угрожает, и мы должны воспринимать это серьезно. россия сегодня не в состоянии провести крупное наступательное вторжение против НАТО, а если бы она к этому готовилась, то мы бы это заметили — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами

В польском МИД добавили, что намерения путина хуже, чем ожидала Западная Европа, поэтому НАТО следует быть готовым к любому сценарию.

россия способна на диверсионные акции или провокации, проводимые ниже порога настоящего вторжения