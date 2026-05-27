Россия не способна на крупное наступление против НАТО, но готовит диверсии — МИД Польши
Киев • УНН
МВД Польши заявило о неспособности РФ к масштабному наступлению на НАТО. Однако Кремль может прибегнуть к диверсиям и провокациям ниже порога вторжения.
россия на данный момент не способна начать масштабное наступление против НАТО, но может прибегнуть к провокациям. Об этом сообщило в соцсети "Х" министерство иностранных дел Польши, передает УНН.
Детали
россия нам угрожает, и мы должны воспринимать это серьезно. россия сегодня не в состоянии провести крупное наступательное вторжение против НАТО, а если бы она к этому готовилась, то мы бы это заметили — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами
В польском МИД добавили, что намерения путина хуже, чем ожидала Западная Европа, поэтому НАТО следует быть готовым к любому сценарию.
россия способна на диверсионные акции или провокации, проводимые ниже порога настоящего вторжения
Напомним
НАТО укрепит оборону своего восточного фланга за счет новой структуры, которая позволит быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию на случай войны с россией.