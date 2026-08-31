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Пожежа сталася на заводі дронів у Польщі: перед цим там зафіксували чоловіка в масці, перевіряють можливу диверсію

Київ • УНН

 • 528 перегляди

На заводі WB Electronics у Польщі сталася пожежа, а камера зафіксувала чоловіка в балаклаві. ABW перевіряє версію диверсії.

Пожежа сталася на заводі дронів у Польщі: перед цим там зафіксували чоловіка в масці, перевіряють можливу диверсію
фото ілюстративне

Пожежа сталася на заводі з виробництва дронів у Польщі, за неофіційними повідомленнями, записи з камер спостереження зафіксували чоловіка в масці на території заводу, за справу взялися співробітники Агентства внутрішньої безпеки країни, повідомляє Onet Wiadomości, пише УНН.

Деталі

У ніч з 30 на 31 серпня на заводі WB Electronics у Скаржисько-Каменній сталася пожежа. Пожежа спалахнула близько 00:23. Ця компанія виробляє деталі для дронів, що використовуються польською та українською арміями, пише видання.

"Невдовзі після цього оператор спостереження із зовнішньої охоронної компанії повідомив поліцію про те, що на території компанії спрацював датчик протизлому. Крім того, камера спостереження зафіксувала невстановлену особу в балаклаві, яка намагалася проникнути на територію WB Electronics через паркан.

Поблизу заводу було знайдено рюкзак та светр, і на місце події, серед інших, було направлено поліцію.

"Влада не виключає можливості підпалу", - зазначається у публікації.

Молодший капітан Рафал Мацейчак з районного управління поліції в Скаржисько-Каменній розповів, що пожежа не була великою, а операція пожежників тривала приблизно дві години. Екстрені служби відключили електроенергію, загасили пожежу та очистили будівлю від диму.

Поліція розслідує цю справу. Головний інспектор Анна Славінська з районного управління поліції в Скаржисько-Каменній повідомила, що на момент пожежі завод був закритий, і ніхто не постраждав.

Свєнтокшиська поліція повідомила, що повідомлення стосувалося "об'єкта, розташованого поблизу складу, де зберігалися електронні компоненти". Після гасіння пожежі офіцери охороняли місце події та розпочали детальне розслідування для з'ясування обставин інциденту, йдеться у заяві офіцерів.

Районна прокуратура в Скаржисько-Каменній контролює дії екстрених служб.

Після перших дій пожежників та поліції на місце події прибули співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW). "У разі пожеж такого типу співробітники спецслужб діють надзвичайно серйозно. Ми не применшуємо значення цього питання", – заявив TVN24 Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб.

"Ми застерігаємо від спокуси якоїсь дезінформації в цьому питанні. Співробітники ABW працюють над тим, щоб ретельно перевірити, чи можна говорити про акт диверсії", – додав він.

Як пише видання, WB Electronics – найбільша приватна компанія з виробництва зброї в Польщі. Вона виробляє деталі та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями. Завод у Скаржисько-Каменній виробляє композитні конструкції та системи керування для безпілотників, вказує видання.

росія не здатна на великий наступ проти НАТО, але готує диверсії - МЗС Польщі27.05.26, 10:23 • 5538 переглядiв

Юлія Шрамко

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