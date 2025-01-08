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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС

Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС

Киев  •  УНН

 • 6509 просмотра

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В российском Энгельсе после атаки беспилотников почти сутки не утихает пожар на нефтебазе «Комбинат Кристалл». Из-за чрезвычайной ситуации погибли двое спасателей, один пострадал.

Из-за пожара на предприятии в российском Энгельсе в городе вводят режим ЧС. Огонь после атаки беспилотников не утихает почти сутки, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

О введении режима чрезвычайной ситуации заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. На месте работают сотрудники МЧС и буквально рискуют жизнью в борьбе с огнем - двое спасателей погибли, один пострадал и госпитализирован.

По словам Бусаргина, специалисты управления Роспотребнадзора в течение всего дня берут пробы воздуха в городе. Превышение загрязняющих веществ не зафиксировано.

На нефтебазе в Энгельсе, которая попала под обстрел ВСУ, снова раздаются взрывы - росСМИ8 янв. 2025, 15:38 • 14826 просмотров

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Генштаб ВСУ подтвердил атаку на нефтебазу "Комбинат Кристалл".  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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