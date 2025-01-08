Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС
Киев • УНН
В российском Энгельсе после атаки беспилотников почти сутки не утихает пожар на нефтебазе «Комбинат Кристалл». Из-за чрезвычайной ситуации погибли двое спасателей, один пострадал.
Из-за пожара на предприятии в российском Энгельсе в городе вводят режим ЧС. Огонь после атаки беспилотников не утихает почти сутки, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
О введении режима чрезвычайной ситуации заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. На месте работают сотрудники МЧС и буквально рискуют жизнью в борьбе с огнем - двое спасателей погибли, один пострадал и госпитализирован.
По словам Бусаргина, специалисты управления Роспотребнадзора в течение всего дня берут пробы воздуха в городе. Превышение загрязняющих веществ не зафиксировано.
На нефтебазе в Энгельсе, которая попала под обстрел ВСУ, снова раздаются взрывы - росСМИ8 янв. 2025, 15:38 • 14826 просмотров
Добавим
Генштаб ВСУ подтвердил атаку на нефтебазу "Комбинат Кристалл".