Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС

Из-за пожара на предприятии в российском Энгельсе в городе вводят режим ЧС. Огонь после атаки беспилотников не утихает почти сутки, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

О введении режима чрезвычайной ситуации заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. На месте работают сотрудники МЧС и буквально рискуют жизнью в борьбе с огнем - двое спасателей погибли, один пострадал и госпитализирован.

По словам Бусаргина, специалисты управления Роспотребнадзора в течение всего дня берут пробы воздуха в городе. Превышение загрязняющих веществ не зафиксировано.

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