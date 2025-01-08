Пожежа на нафтобазі в Енгельсі: двоє загиблих та режим НС
Київ • УНН
У російському Енгельсі після атаки безпілотників майже добу не вщухає пожежа на нафтобазі "Комбінат Кристал". Через надзвичайну ситуацію загинули двоє рятувальників, один постраждав.
Через пожежу на підприємстві в російському Енгельсі у місті вводять режим НС. Вогонь після атаки безпілотників не вщухає майже добу, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
Про запровадження режиму надзвичайної ситуації заявив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін. На місці працюють співробітники МНС і буквально ризикують життям у боротьбі з вогнем — двох рятувальників загинули, одного постраждали і госпіталізовано.
За словами Бусаргіна, спеціалісти управління Росспоживнагляду протягом усього дня беруть проби повітря у місті. Перевищення забруднюючих речовин не зафіксовано.
На нафтобазі в Енгельсі, яка потрапила під обстріл ЗСУ, знову лунають вибухи - росЗМІ08.01.25, 17:38 • 31041 перегляд
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Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтобазу "Комбінат Кристал".