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На нафтобазі в Енгельсі, яка потрапила під обстріл ЗСУ, знову лунають вибухи - росЗМІ

Київ • УНН

 • 31041 перегляди

На нафтобазі комбінату "Кристал" Росрезерва в Енгельсі знову лунають вибухи та спалахнув ще один резервуар. Об'єкт, що постачав паливо для авіабази "Енгельс-2", був атакований ЗСУ.

У рф на нафтобазі в Енгельсі, яка потрапила під обстріл ЗСУ, знову лунають вибухи. Про це повідомляє Astra із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.

Деталі

Нафтобаза в Саратовській області, яка постачала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", почала горіти ще сильніше, повідомив ASTRA один із місцевих жителів. За його словами, на ній спалахнув ще один резервуар. У соціальних мережах також скаржаться на сильний запах гару.

Раніше ASTRA підтвердила, що удар зазнав нафтобази комбінату "Кристал" Росрезерва. Це федеральна казенна установа, на яку покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази "Енгельс-2". Визначити місце ASTRA вдалося, порівнявши кадри з відео з кадрами панорамних карт Googlе. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області Романом Бусаргіним, підтверджують цю інформацію.

Генштаб ЗСУ також підтвердив атаку на нафтобазу "Комбінат Кристал".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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