На нафтобазі в Енгельсі, яка потрапила під обстріл ЗСУ, знову лунають вибухи - росЗМІ

У рф на нафтобазі в Енгельсі, яка потрапила під обстріл ЗСУ, знову лунають вибухи. Про це повідомляє Astra із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.

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Нафтобаза в Саратовській області, яка постачала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", почала горіти ще сильніше, повідомив ASTRA один із місцевих жителів. За його словами, на ній спалахнув ще один резервуар. У соціальних мережах також скаржаться на сильний запах гару.

Раніше ASTRA підтвердила, що удар зазнав нафтобази комбінату "Кристал" Росрезерва. Це федеральна казенна установа, на яку покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази "Енгельс-2". Визначити місце ASTRA вдалося, порівнявши кадри з відео з кадрами панорамних карт Googlе. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області Романом Бусаргіним, підтверджують цю інформацію.

Генштаб ЗСУ також підтвердив атаку на нафтобазу "Комбінат Кристал".