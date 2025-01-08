Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази в енгельсі
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Об'єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2" зі стратегічною авіацією рф.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази в енгельсі саратовської області рф, пише УНН.
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"Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі", - вказано у повідомленні Генштабу у соцмережах.
"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області. В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт", - вказали у Генштабі.
Зазначається, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
"Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - вказали у Генштабі.
"Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.
Пожежа у російському енгельсі: палає нафтосховище авіабази, губернатор підвердив масований удар дронів08.01.25, 08:45 • 25938 переглядiв