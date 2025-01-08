Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в энгельсе
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области. Объект обеспечивал топливом военный аэродром «Энгельс-2» со стратегической авиацией РФ.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в энгельсе саратовской области рф, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в Энгельсе", - указано в сообщении Генштаба в соцсетях.
"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области. В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект", - указали в Генштабе.
Отмечается, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.
"Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", - указали в Генштабе.
"Задача выполнена подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам. Дальше будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
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