Пожар в российском энгельсе: горит нефтехранилище авиабазы, губернатор подтвердил массированный удар дронов
Киев • УНН
В городе энгельс в россии после атаки дронов загорелся нефтехранилище, обслуживающее авиабазу "Энгельс-2". Губернатор саратовской области подтвердил массированный удар беспилотников.
В российском городе энгельс после атаки дронов в ночь на 8 января горит нефтехранилище для хранения топлива для авиабазы "Энгельс-2", сообщают СМИ. Губернатор саратовской области роман бусаргин сообщил о массированном ударе дронов по саратову и энгельсу. Об этом пишет УНН.
Как пишет ASTRA, из геолокации кадров следует, что после атаки беспилотников в энгельсе саратовской области загорелась нефтебаза комбината "Кристалл" Росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, на которое возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "Энгельс-2".
Геолоцировать место удалось, сравнив кадры с видео с кадрами панорамных карт Googlе. Фотографии, опубликованные позже губернатором саратовской области романом бусаргиным, подтверждают эту информацию.
Губернатор заявил о повреждениях на одном из промышленных предприятий в результате удара дронов. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий.
На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб, сообщил он.
Ранее сообщалось, что в городе энгельс саратовской области террористической страны вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов.