Пожежа у російському енгельсі: палає нафтосховище авіабази, губернатор підвердив масований удар дронів
Київ • УНН
У російському місті Енгельс після атаки дронів загорілося нафтосховище, яке обслуговує авіабазу "Енгельс-2". Губернатор Саратовської області підтвердив масований удар безпілотників.
В російському місті енгельс після атаки дронів у ніч на 8 січня горить нафтосховище зі зберігання палива для авіабази "Енгельс-2", пишуть роЗМІ. Губернатор саратовської області роман бусаргін повідомив про масований удар дронів по саратову та енгельсу. Про це пише УНН.
Як пише ASTRA, з геолокації кадрів випливає, що після атаки безпілотників в енгельсі саратовської області загорілася нафтобаза комбінату "Кристал" Росрезерву. Це федеральна казенна установа, на яку покладено обов'язки зі зберігання палива для авіабази "Енгельс-2".
Геолокувати місце вдалося, порівнявши кадри з відео з кадрами панорамних карт Googlе. Фотографії, опубліковані пізніше губернатором саратовської області романом бусаргіним, підтверджують цю інформацію.
Губернатор заявив про пошкодження на одному з промислових підприємств унаслідок удару дронів. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків.
На підприємстві, де сталося загоряння через атаку БПЛА, розгорнуто оперативний штаб, вказав він.
Раніше повідомлялось, що у місті енгельс саратовської області терористичної країни спалахнула велика пожежа після атаки безпілотних літальних апаратів.