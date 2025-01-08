Зафіксовано потужний вибух та пожежа на стратегічному об'єкті в російському енгельсі
Київ • УНН
У місті енгельс саратовської області рф стався вибух та пожежа після атаки безпілотників. За попередніми даними, пошкоджено промисловий об'єкт, ймовірно нафтобазу поблизу військового аеродрому.
У місті енгельс саратовської області терористичної країни спалахнула велика пожежа після атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено промисловий об’єкт, що й стало причиною займання. На місці події працюють пожежні команди та екстрені служби.
Місцеві жителі повідомляють, що осередком пожежі стала нафтобаза. Також у місті розташований військовий аеродром, який раніше вже ставав мішенню атак.
Офіційні джерела поки не підтверджують точне призначення об'єкту, який постраждав. Втім у соціальних мережах люди активно публікують кадри події, що зафіксували момент атаки та наслідки пожежі.
У ростовській області рф виникли пожежі27.09.24, 05:28 • 92058 переглядiв