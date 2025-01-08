Зафіксовано потужний вибух та пожежа на стратегічному об'єкті в російському енгельсі

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Київ • УНН

 • 100928 перегляди

У місті енгельс саратовської області рф стався вибух та пожежа після атаки безпілотників. За попередніми даними, пошкоджено промисловий об'єкт, ймовірно нафтобазу поблизу військового аеродрому.

У місті енгельс саратовської області терористичної країни спалахнула велика пожежа після атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено промисловий об’єкт, що й стало причиною займання. На місці події працюють пожежні команди та екстрені служби. 

Місцеві жителі повідомляють, що осередком пожежі стала нафтобаза. Також у місті розташований військовий аеродром, який раніше вже ставав мішенню атак.

Офіційні джерела поки не підтверджують точне призначення об'єкту, який постраждав. Втім у соціальних мережах люди активно публікують кадри події, що зафіксували момент атаки та наслідки пожежі.

У ростовській області рф виникли пожежі27.09.24, 05:28 • 92058 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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