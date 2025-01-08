Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе
Киев • УНН
В городе енгельс саратовской области рф произошел взрыв и пожар после атаки беспилотников. По предварительным данным, поврежден промышленный объект, вероятно нефтебаза вблизи военного аэродрома.
В городе енгельс саратовской области террористической страны вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в результате падения обломков поврежден промышленный объект, что и стало причиной возгорания. На месте происшествия работают пожарные команды и экстренные службы.
Местные жители сообщают, что очагом пожара стала нефтебаза. Также в городе расположен военный аэродром, который ранее уже становился мишенью атак.
Официальные источники пока не подтверждают точное назначение объекта, который пострадал. Впрочем, в социальных сетях люди активно публикуют кадры события, зафиксировавшие момент атаки и последствия пожара.
В ростовской области рф возникли пожары27 сент. 2024, 02:28 • 91898 просмотров