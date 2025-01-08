В городе енгельс саратовской области террористической страны вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в результате падения обломков поврежден промышленный объект, что и стало причиной возгорания. На месте происшествия работают пожарные команды и экстренные службы.

Местные жители сообщают, что очагом пожара стала нефтебаза. Также в городе расположен военный аэродром, который ранее уже становился мишенью атак.

Официальные источники пока не подтверждают точное назначение объекта, который пострадал. Впрочем, в социальных сетях люди активно публикуют кадры события, зафиксировавшие момент атаки и последствия пожара.

В ростовской области рф возникли пожары