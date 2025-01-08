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Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Киев  •  УНН

 • 3381 просмотра

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В городе енгельс саратовской области рф произошел взрыв и пожар после атаки беспилотников. По предварительным данным, поврежден промышленный объект, вероятно нефтебаза вблизи военного аэродрома.

В городе енгельс саратовской области террористической страны вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в результате падения обломков поврежден промышленный объект, что и стало причиной возгорания. На месте происшествия работают пожарные команды и экстренные службы. 

Местные жители сообщают, что очагом пожара стала нефтебаза. Также в городе расположен военный аэродром, который ранее уже становился мишенью атак.

Официальные источники пока не подтверждают точное назначение объекта, который пострадал. Впрочем, в социальных сетях люди активно публикуют кадры события, зафиксировавшие момент атаки и последствия пожара.

В ростовской области рф возникли пожары27 сент. 2024, 02:28 • 91898 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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