На нефтебазе в Энгельсе, которая попала под обстрел ВСУ, снова раздаются взрывы - росСМИ

В рф на нефтебазе в Энгельсе, которая попала под обстрел ВСУ, снова раздаются взрывы. Об этом сообщает Astra со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

Детали

Нефтебаза в Саратовской области, которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", начала гореть еще сильнее, сообщил ASTRA один из местных жителей. По его словам, на ней вспыхнул еще один резервуар. В социальных сетях также жалуются на сильный запах гари.

Ранее ASTRA подтвердила, что удар подвергся нефтебазы комбината "Кристалл" Росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, на которое возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "Энгельс-2". Определить место ASTRA удалось, сравнив кадры с видео с кадрами панорамных карт Googlе. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, подтверждают эту информацию.

Генштаб ВСУ также подтвердил атаку на нефтебазу "Комбинат Кристалл".